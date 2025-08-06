Corte Total Sobre la Ruta Nacional 14 por Protesta Docente en San Vicente

Desde las 10 de la mañana de este miércoles, el tránsito se encuentra totalmente interrumpido sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 969 (ex km 1252), frente a la Escuela N.º 432 de San Vicente.
La medida responde a una jornada de protesta encabezada por trabajadores de la educación en el marco de un paro provincial de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. El reclamo central es la actualización salarial y mejoras en las condiciones laborales.
Hasta el momento, no se informó cuánto tiempo se extenderá el corte, lo que genera complicaciones para el tránsito vehicular en la zona. Autoridades recomiendan extremar la precaución y buscar rutas alternativas.