Desaparición en el Río Uruguay: una Familia Busca Respuestas

El 28 de junio, Guillermo Martins De Oliveira, de 28 años recién cumplidos, desapareció en aguas del Río Uruguay, entre El Soberbio y Colonia Paraíso, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Según el único testigo del hecho, su empleador Alejandro, ambos se encontraban cruzando el río en una canoa cuando esta se dio vuelta. Alejandro (43) logró salir con vida, pero hasta el día de hoy no hay rastros de Guillermo, ni de la embarcación, ni del motor fuera de borda que llevaban.
|Guillermo Martins De Oliveira (28)
Tras la denuncia presentada ese mismo día por Alejandro, las fuerzas policiales iniciaron una búsqueda que se extendió durante quince días, sin resultados. La familia, continuó por su cuenta durante algunos días más. Hoy, más de un mes después, no hay novedades sobre el paradero de Guillermo ni avances concretos en la investigación. La incertidumbre y el dolor crecen entre sus allegados.
En una entrevista exclusiva con San Vicente Informa, Micaela, hermana del desaparecido, expuso las contradicciones del caso y el desconcierto de la familia ante la falta de respuestas.
“Nosotros no sabemos si Guillermo está en el agua, si desapareció por otra causa o si pasó algo más. Solo queremos saber la verdad”, expresó.
Detalles del caso
Según se registra en el expediente, Guillermo había salido esa noche a “chivear” en un sábado de lluvia, una práctica de contrabando menor habitual en la zona de frontera. Partieron cerca de las 19 desde su casa y, alrededor de las 20 la canoa se dio vuelta. Sin embargo, la versión ha ido cambiando ante las autoridades: primero dijo que llegó a la costa argentina, luego que apareció en la costa brasileña.
La embarcación, al parecer era de aluminio, y, según supieron luego, no tenía flotantes de seguridad, lo que podría haber dificultado cualquier maniobra de emergencia en medio del río crecido. “El río ese día subió mucho, nos dijeron que al día siguiente había crecido entre 8 y 9 metros”, detalló una fuente del caso.
|Imagen tomada durante las jornadas de búsqueda de Guillermo
Escasa comunicación con las autoridades:
Volviendo a la nota con Micaela ella nos comentó que: "nadie vino a decirnos nada. Nadie investiga, nadie responde. No sabemos si el juzgado está interviniendo, si el fiscal lo está siguiendo. No hay ninguna información. Parece que lo dejaron así como si nada hubiera pasado”.
Guillermo era padre de dos hijos, uno de 5 años y otro de 2. Vivía con su pareja Samara desde hacía al menos seis años, y trabajaba de manera informal.
La familia, sumida en el dolor y la incertidumbre, reclama que el caso no quede impune.
“No entendemos cómo desaparecen una persona, una canoa y un motor, y no aparece nada. Ni un rastro. Y el único testigo no tiene ni un rasguño. Es muy raro todo”.
La falta de actualización en el caso y la falta de elementos concretos alimentan un misterio que, lejos de aclararse, parece hundirse en las aguas turbias del río y la burocracia.
La familia Martins De Oliveira sigue esperando una respuesta.