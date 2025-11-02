Dos Jóvenes Resultaron Heridos en un Accidente Sobre la Ruta 14 en San Vicente

Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este domingo dejó dos personas lesionadas en la localidad de San Vicente. El hecho se registró alrededor de las 19:30 sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 982.
Según informaron fuentes policiales, en el lugar colisionaron una camioneta Ford F-100 conducida por Diego A. (29) y una motocicleta Corven Energy 110 cc., guiada por Maximiliano G. (25), quien viajaba acompañado por Mariana S. (21).
Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la camioneta resultó ileso.