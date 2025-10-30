Un Obrero Murió tras Caer del Techo en una Obra en Construcción en El Soberbio

Un trabajador de 64 años perdió la vida este jueves por la tarde en la localidad de El Soberbio, luego de sufrir una caída de unos tres metros mientras realizaba tareas en una vivienda particular.
La víctima fue identificada como Sebastián Alvez Ferraz, quien se encontraba trabajando en una obra ubicada sobre la calle Tránsito Pesado, propiedad de Paola Amaral de Campo. Según las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió cerca de las 17:40 horas, cuando el hombre habría perdido el equilibrio y cayó desde el techo, golpeándose gravemente la cabeza.
De inmediato fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad del traumatismo craneal, fue derivado al Hospital de San Vicente, donde lamentablemente falleció horas más tarde.
Por disposición del Juzgado interviniente, el cuerpo fue entregado a los familiares para las diligencias de sepelio. Las causas del accidente continúan bajo investigación.