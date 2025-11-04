Una Joven Ciclista Resultó Herida tras ser Embestida por un Automóvil

Un siniestro vial entre un automóvil y una bicicleta se registró ayer lunes por la mañana en San Vicente. El hecho ocurrió alrededor de las 10:50 sobre la calle Leandro N. Alem.
Un Peugeot 208 conducido por Sergio Rubén R., de 52 años, colisionó con una bicicleta rodado 26 al mando de Brisa R., de 25 años.
Como consecuencia del impacto, la ciclista sufrió fractura en la muñeca izquierda, con un tiempo probable de curación de 30 días, aunque fue dada de alta tras recibir atención médica.
El conductor del vehículo resultó ileso. Por disposición del magistrado interviniente, se procedió al secuestro de ambos rodados y a la notificación de instrucción de causa al automovilista.