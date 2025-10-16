Un Motociclista Murió tras Chocar Contra una Camioneta en San Pedro

Un hombre identificado como Sergio Marcelo Acosta, de 36 años, falleció en la tarde del miércoles luego de protagonizar un siniestro vial fatal sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1042, en la zona de Colonia San Lorenzo.
El hecho ocurrió cuando una motocicleta Honda XR, conducida por Acosta, colisionó de frente con una camioneta Peugeot Partner al mando de Matías G., de 29 años, quien viajaba acompañado por su sobrino de 13 años. Según las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba en sentido San Pedro–Paraíso, mientras que el motociclista lo hacía en dirección contraria.
Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos impactaron sobre la cinta asfáltica. A raíz del fuerte choque, Acosta sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.
En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de San Pedro, junto con personal de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes y las diligencias judiciales de rigor.