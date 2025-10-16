Capturan en San Pedro a Prófugo Acusado de Intentar Abusar de su Sobrina de 7 Años

Agentes encubiertos detuvieron esta mañana a un hombre de 33 años prófugo desde el 17 de septiembre, acusado de intentar abusar sexualmente de su sobrina de 7 años. La captura se produjo en el Barrio San Miguel, en el marco de un operativo de la División Investigaciones de la Unidad Regional XIV.
Fuentes policiales indicaron que el sospechoso había regresado recientemente a la ciudad tras esconderse en áreas rurales luego de la denuncia. La vigilancia discreta y los seguimientos permitieron localizarlo y arrestarlo sin incidentes. Durante el procedimiento, se le secuestró un cuchillo que portaba oculto entre sus prendas.
El caso se remonta a un episodio en una colonia del municipio, donde la madre de la menor alertó que su hermano habría intentado abusar de la niña mientras esta estaba bajo su cuidado. Tras la denuncia, la Comisaría de la Mujer y la División Investigaciones activaron una búsqueda intensiva, bajo orden del Juzgado de Instrucción N.º 1, que dictó su detención inmediata.
El detenido fue trasladado a una comisaría local, donde permanece alojado a disposición de la Justicia para las actuaciones judiciales en curso.