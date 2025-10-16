jueves, 16 de octubre de 2025

Un Hombre se Suicida en Dos de Mayo

Un joven de 27 años, identificado como Cristian S., fue encontrado sin vida en la noche del martes en la zona rural de Picada El Doradito, a unos 50 metros de su vivienda.

El hallazgo se produjo alrededor de las 22:45 horas, cuando familiares dieron aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo. Según las primeras informaciones policiales, el caso se investiga como suicidio por ahorcamiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría local y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente.

