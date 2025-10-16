Dos Hombres Resultaron Heridos tras Despistar en Moto sobre la Ruta Provincial 2

Dos personas resultaron con lesiones de distinta consideración luego de despistar con una motocicleta Honda New Titán 150 cc en la tardecita del miércoles, sobre el kilómetro 17 de la Ruta Provincial 2, en jurisdicción de El Soberbio.
El siniestro ocurrió cerca de las 18:10 horas y fue protagonizado por Roberto D. S., de 38 años, quien conducía el rodado y sufrió traumatismo de tórax con un tiempo probable de curación de 20 días, y su acompañante Gabriel P., de 28, quien presentó luxación en el codo izquierdo, con un tiempo estimado de recuperación superior a 30 días.
Ambos fueron trasladados y permanecen internados en el Hospital SAMIC de San Vicente bajo observación médica.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría local, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.