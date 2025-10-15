Un Incendio Destruyó una Vivienda en San Vicente

Un incendio consumió por completo una vivienda en el barrio Los Rosales de San Vicente durante la tarde del miércoles. El siniestro, que se registró cerca de las 19:05, afectó una casa de madera de aproximadamente 7 por 6 metros, propiedad de un hombre de 70 años.
De acuerdo con las primeras pericias, el fuego se habría iniciado por un posible cortocircuito eléctrico. Efectivos de la Comisaría Primera y del cuerpo de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las viviendas vecinas.
A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.