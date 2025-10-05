Dos Accidentes en la Noche de Sábado en San Vicente

Una colisión entre dos automóviles en el km 973 de la Ruta Nacional 14 movilizó a Bomberos y Policías en la noche de ayer, un Toyota Corolla y una camioneta Volkswagen Saveiro habían impacto casi de frente.
El conductor del Corolla, un hombre de 44 años, no requirió traslado médico. En tanto, el conductor de la Saveiro, de 64 años, fue trasladado al hospital SAMIC de San Vicente para su evaluación.
Horas antes hubo otro hecho, cerca de las 18:15, una motocicleta Brava 110cc conducida por un joven de aproximadamente 26 años, resultó con lesiones y fue trasladado al hospital SAMIC de San Vicente luego de despistar en el km 965 de la Ruta Nacional 14. Al parecer recuperó el alta al poco tiempo.