Graves Disturbios en la Estudiantina de San Vicente: 14 Demorados y Dos Jóvenes Heridos con Arma Blanca

Durante la madrugada de este domingo, la celebración de la Estudiantina 2025 en San Vicente se vio empañada por serios incidentes que requirieron la intervención de la Policía de Misiones. Los desmanes, ocurridos sobre la avenida Libertador, dejaron como saldo 14 personas demoradas (en su mayoría menores de edad) y dos jóvenes heridos con arma blanca.
Según fuentes policiales, el primer episodio se registró cerca de la 1:00, cuando efectivos de la Comisaría Primera fueron alertados sobre desórdenes y peleas multitudinarias en plena vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados demoraron a once adolescentes de entre 15 y 17 años, varios de ellos portando cuchillos, los cuales fueron secuestrados de inmediato.
Minutos después, un joven de 19 años resultó herido en una riña con dos hombres de 18 años. Uno de los agresores fue detenido, mientras que el otro logró darse a la fuga, aunque ya fue identificado. La víctima fue trasladada al hospital local, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.
Poco más tarde, un segundo hecho violento volvió a alarmar a las autoridades: un adolescente de 17 años también sufrió una lesión con arma blanca. En este caso, los uniformados demoraron a dos jóvenes (de 15 y 17 años) y secuestraron otra arma similar. El herido fue derivado al hospital para su correspondiente atención.
Todos los involucrados fueron trasladados a la sede policial, donde se labraron las actuaciones judiciales pertinentes. Los menores fueron entregados posteriormente a sus padres, mientras que el único mayor de edad quedó detenido a disposición del Juzgado interviniente.