Detuvieron en San Vicente a un Hombre por Causarle Graves Quemaduras a su Hijastro de 5 años

Un hombre de 23 años fue detenido este domingo acusado de provocarle gravísimas quemaduras a su hijastro de 5 años, en un hecho que conmociona a la comunidad. El niño debió ser trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Posadas, mientras que su madre, de 24 años, también quedó bajo investigación.
La intervención policial se originó a partir de un llamado anónimo al 911, que alertó a la Comisaría de la Mujer sobre una posible situación de maltrato infantil. Al llegar al domicilio, los efectivos constataron que el menor presentaba lesiones compatibles con quemaduras.
Según relató la madre, su concubino habría obligado al niño a sentarse sobre un ladrillo caliente, siguiendo presuntas “indicaciones de un video de Internet”, con el insólito argumento de que este método podía resolver un problema urinario.
Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el hecho había ocurrido al menos 15 días atrás y que, desde entonces, el niño no había recibido ningún tipo de atención médica.
Ante la gravedad del cuadro, fue trasladado en primera instancia al hospital local, donde se confirmó que sufría “quemaduras graves en muslos y glúteos con infección”, motivo por el cual se dispuso su inmediata derivación al Instituto del Quemado en Posadas.
El acusado quedó alojado en sede policial por disposición del juez interviniente. Paralelamente, se dio intervención a la Defensoría Oficial, a cargo de la Dra. Margarita Inés Linder, y al área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente, que tomarán las medidas pertinentes para la protección del menor.