Un Incendio Destruyó por Completo la Vivienda de un Hombre de 82 años en San Vicente

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3:20, una vivienda de madera quedó reducida a cenizas tras un voraz incendio registrado en la zona de Parada Molino, en San Vicente.
La casa, de aproximadamente 7 por 8 metros, pertenecía a Sebastián P., de 82 años, quien resultó ileso. El propietario manifestó desconocer cómo se inició el foco ígneo.
El siniestro provocó la pérdida total de documentos, muebles y electrodomésticos, entre ellos una heladera, un freezer, una cocina a leña y diversos objetos personales.
Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación.