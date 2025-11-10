Un Adolescente de 13 años se Quitó la Vida en El Soberbio

Un trágico hecho conmocionó nuevamente a la localidad de El Soberbio, donde un adolescente de 13 años fue hallado sin vida en la zona del kilómetro 28 de la Ruta Provincial 13 ayer domingo en horas de la noche.
Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Yeison H. S., quien presuntamente se habría quitado la vida.
El examen médico determinó como causa del deceso un paro cardiorrespiratorio por asfixia mecánica por compresión (ahorcamiento).
Por disposición del magistrado interviniente, el cuerpo fue entregado a los familiares para su sepelio.