lunes, 10 de noviembre de 2025

Un Motociclista Resultó Herido tras Chocar Contra un Camión en San Vicente

Un hombre de 53 años resultó lesionado este lunes cerca del mediodía luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, en la localidad de San Vicente.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:59, cuando una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, conducida por Jorge Anselmo S., colisionó contra un camión Iveco M-190 Turbo al mando de Rubén C., de 56 años, quien resultó ileso.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado para una evaluación médica más detallada. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

