Bomberos Contuvieron un Incendio en una Vivienda de San Vicente

Bomberos Voluntarios de San Vicente lograron controlar esta mañana un principio de incendio en una vivienda del barrio 51 Viviendas. El hecho se registró alrededor de las 11:45, en el domicilio de una mujer de 56 años.
Gracias a la rápida intervención las llamas fueron sofocadas antes de que se propagaran al resto del inmueble. De acuerdo con las primeras pericias, el fuego se habría originado por un posible cortocircuito en las instalaciones eléctricas.
Según la policía no se reportaron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron parciales.