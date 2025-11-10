Detenido por Agredir a su Ex Pareja y Provocar un Incendio

Un violento episodio ocurrido este domingo al mediodía en El Soberbio terminó con un hombre de 51 años detenido, acusado de agredir a su ex pareja, violar una orden judicial y provocar un incendio en la vivienda de la víctima.
Según la denuncia, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura del kilómetro 1, donde una mujer de 45 años relató que su ex concubino (sobre quien pesa una prohibición de acercamiento) irrumpió en el domicilio tras romper los vidrios de una ventana. El agresor la atacó con un hierro y luego se enfrentó con la actual pareja de la mujer, de 50 años.
Antes de escapar, el acusado habría prendido fuego una cortina, una motosierra y una motoguadaña, aunque el incendio fue rápidamente controlado.
La víctima fue examinada por el médico policial, quien constató excoriaciones y hematomas leves. Finalmente, el sospechoso fue detenido y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente.