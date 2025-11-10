Dos de Mayo, San Vicente y El Soberbio: la Policía Intervino en Distintos Hechos Durante el Fin de Semana

La Unidad Regional VIII informó una serie de intervenciones realizadas entre el viernes y el lunes, que incluyeron un caso de violencia de género, la recuperación de elementos robados y varios procedimientos contravencionales en distintas localidades.
Dos de Mayo
Durante la tarde del domingo, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 58 años acusado de amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo en el paraje Saltito 2.
Según la denuncia, la mujer, de 59 años, fue agredida verbalmente y amenazada por el sujeto, quien llegó a exhibir el arma blanca. La víctima logró refugiarse en la vivienda de un vecino y dio aviso a la Policía, que acudió rápidamente al lugar.
El agresor fue reducido y trasladado a la dependencia policial, mientras que el cuchillo fue secuestrado. La mujer recibió contención y asistencia sobre los pasos judiciales a seguir.
Además, el viernes por la noche en Pueblo Illia, una motocicleta Gilera 110 cc fue retenida por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, ya que era conducida por un menor de 14 años.
San Vicente
La tarde del domingo, personal de la comisaría local recuperó una hormigonera robada y detuvo al presunto autor del hecho.
El procedimiento se originó tras la denuncia de un hombre de 32 años, quien reportó el robo de herramientas de una obra ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 978.
Luego de recorridas en zonas cercanas, los uniformados hallaron la hormigonera y detuvieron a Josías A., de 20 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3. El elemento fue reconocido por el denunciante, y continúa la búsqueda de los restantes objetos sustraídos.
En materia contravencional, el viernes fue detenido Antonio D.S. (61) por disturbios en el barrio Obrero y Mario B. (51) por ebriedad y desorden en Picada El Chorro.
El domingo, en la RP 13 km 18, fueron aprehendidos Juan C. (35) y Juan D.O. (33) por ebriedad y desorden, mientras que Juan Ramón N. (45) fue detenido en el estacionamiento del Hospital SAMIC por el mismo motivo.
El Soberbio
Durante el fin de semana, la Policía intervino en varios hechos contravencionales.
El viernes fue detenido Jorge M. (57) en Colonia Paraíso por ebriedad y desorden en su domicilio.
El sábado, en avenida Rivadavia, se secuestró una motocicleta Zanella 110 cc por falta de documentación.
El domingo, en un salón bailable, fue aprehendido Eduardo G. (20) por disturbios, y el lunes a la madrugada, Rubén M. fue detenido en un local de eventos por ebriedad y desorden.
En total, el resumen policial del fin de semana dejó ocho personas detenidas y dos motocicletas retenidas en jurisdicción de la Unidad Regional VIII.