domingo, 9 de noviembre de 2025

Un Hombre Hospitalizado tras un Choque Entre una Camioneta y un Camión en la Ruta Provincial 11

Un hombre de 63 años resultó con múltiples lesiones tras protagonizar un accidente vial en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 4, en jurisdicción de Dos de Mayo.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux y a un camión. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron violentamente en el mencionado tramo de la ruta.

El conductor de la camioneta fue asistido por personal médico en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Samic de Oberá, donde permanece bajo observación con diagnóstico de politraumatismos.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera realizaron las pericias correspondientes y labraron las actuaciones judiciales de rigor para determinar las circunstancias del hecho.



Posted by at