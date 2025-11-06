Una Mujer Murió Atropellada en la Ruta 14 y el Conductor se dio a la Fuga

Una mujer perdió la vida en la madrugada de este jueves tras ser embestida por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 1082, en la zona de Tobuna, municipio perteneciente a la jurisdicción de la Unidad Regional XIV de San Pedro.
La víctima fue identificada como Elizeth Da Silva, de 42 años, quien fue hallada sin vida sobre la cinta asfáltica por efectivos policiales que acudieron al sitio tras un llamado de emergencia recibido alrededor de las 2:00.
En el lugar trabajaron el médico policial, la División Criminalística y personal de distintas dependencias, quienes desplegaron un amplio operativo para localizar al vehículo involucrado. Hasta el momento, el conductor permanece prófugo y continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.