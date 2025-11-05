Trabajador Murió tras ser Golpeado por un Pino Durante Tareas Forestales

Un trágico accidente laboral se registró este miércoles por la mañana en el paraje Chafariz, jurisdicción de El Soberbio, donde un trabajador perdió la vida mientras realizaba tareas de raleo de pinos.
El hecho ocurrió alrededor de las 11, cuando Ramón Germán S., de 41 años, se encontraba desempeñándose como motosierrista en una chacra perteneciente a César H., de 40. Durante las labores, un árbol cayó y lo golpeó, causándole la muerte en el acto.
Intervinieron en el lugar personal policial y médico, quienes constataron el deceso y dieron aviso al Juzgado de Instrucción de turno.