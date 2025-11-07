Otro Suicidio en la Región, Está vez en El Soberbio

Un hombre de 48 años fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 42, en la localidad de El Soberbio. El hallazgo se produjo cerca de las 23:20 del pasado miércoles cuando un familiar de la víctima, identificada como Rubén B., dió aviso a las autoridades.
Según las primeras informaciones, el hombre habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida por ahorcamiento. El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para su sepelio.
Otro Hecho a Comienzo de Semana
El hecho se suma a otro ocurrido el lunes en la zona de Terciados Paraíso, municipio de San Pedro, donde un adolescente de 15 años, identificado como Henry E., habría cometido el mismo acto. Las autoridades mantienen bajo investigación ambos casos.