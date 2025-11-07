Tres Menores Fueron Demorados por el Hurto de Dinero en un Local Comercial de San Vicente

Durante la mañana del jueves, una mujer de 27 años denunció ante la Policía la sustracción de una suma de dinero desde el comercio en el que trabaja, ubicado sobre la avenida Libertador, en el Barrio La Gracia de San Vicente.
Según el relato, el hecho ocurrió cuando autores desconocidos sustrajeron unos $60.000 de la caja registradora del local. Tras revisar las cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar a tres menores (de 15, 13 y 12 años) como presuntos autores del hecho.
Los adolescentes fueron demorados poco después, y en su poder se recuperó $20.000 del dinero denunciado como robado.
Por orden del magistrado interviniente, los menores fueron entregados a sus progenitores bajo guarda y cuidado, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.