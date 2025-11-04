Dos Hombres Resultaron Lesionados tras un Choque entre una Camioneta y una Motocicleta

En horas de la tarde de ayer lunes, alrededor de las 18:15, se registró un siniestro vial sobre la calle Lautaro, en la localidad de San Vicente.
Según informaron fuentes policiales, una camioneta Nissan Frontier, conducida por Sergio Enrique M., de 38 años, colisionó con una motocicleta Honda CG Titan 150 cc, guiada por Víctor Martín P., de 36, quien viajaba acompañado por Ángel Corazón G., de 57 años.
Ambos ocupantes de la motocicleta sufrieron contusiones y escoriaciones con un tiempo probable de curación de entre 3 y 5 días, aunque fueron dados de alta tras recibir atención médica.
El conductor de la camioneta resultó ileso. Las autoridades instruyeron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.