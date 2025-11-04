ACTUALIZADO Un Hombre Quedó Atrapado en un Pozo de Agua tras la Caída de una Roca

Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría Primera de El Soberbio trabajan este mediodía de martes para rescatar a un hombre de 64 años que quedó atrapado dentro de un pozo de agua, luego de que una roca de gran tamaño se desprendiera y cayera sobre su cuerpo.
El incidente ocurrió cerca de las 11:20 en el paraje Lechuza, cuando Luis Steinhaus realizaba tareas de limpieza en un pozo perteneciente a Alfredo T. (47). En ese momento, una piedra de considerables dimensiones se desprendió del borde, aprisionándolo parcialmente y causándole lesiones.
Ante la emergencia, se desplegó un amplio operativo con la participación de Bomberos Voluntarios, personal policial y vecinos, quienes trabajan de manera coordinada para liberar al hombre atrapado.
El área permanece acordonada y bajo resguardo, mientras los equipos continúan con las maniobras de rescate y brindan asistencia médica en el lugar.
ACTUALIZADO: Gracias a los Bomberos Voluntarios de El Soberbio el hombre fue liberado cerca de las 14. Se lo trasladó al hospital local con lesiones leves y principios de deshidratación.