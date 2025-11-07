Motociclista Hospitalizado tras un Despiste en Dos de Mayo

Un hombre sufrió lesiones de consideración este viernes por la tarde luego de despistar con su motocicleta sobre la calle Adolfo J. Pomar, en la localidad de Dos de Mayo.
El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30, cuando por causas que se investigan el conductor perdió el control del rodado de 110 cc y cayó a la calzada.
Como consecuencia, el motociclista presentó traumatismos en el rostro, cráneo y tórax, por lo que fue trasladado al hospital Samic de Oberá para recibir atención médica y estudios de mayor complejidad.