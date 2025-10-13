lunes, 13 de octubre de 2025

Corte Total de Agua Programado para este Martes en Dos de Mayo

La Cooperativa de Agua, Energía y Otros Servicios Comunitarios de Dos de Mayo Limitada, informó que mañana martes 14 de octubre se realizará un corte total en el suministro de agua potable debido a trabajos de empalme en la cañería de impulsión.

Según el comunicado, la interrupción del servicio se extenderá desde las 5:00 hasta las 21:00 horas, afectando al Pueblo, Barrio Macuco y Taelera.

Desde la entidad se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante la jornada.

