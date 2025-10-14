Un Niño fue Hospitalizado tras ser Embestido por un Automóvil en El Soberbio

Un grave accidente se registró ayer lunes, alrededor de las 18:05 horas, sobre la Ruta Provincial N° 2 a la altura del kilómetro 4, en la localidad de El Soberbio.
En el lugar, un niño de 8 años identificado como Enrique K. fue atropellado por un automóvil Chevrolet Corsa conducido por D.N. Miguelina, de 42 años, quien resultó ilesa.
El menor sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que fue trasladado de urgencia desde el Hospital de San Vicente hacia el Hospital Ramón Madariaga de Posadas para una atención de mayor complejidad.
La conductora del vehículo fue notificada de la causa judicial iniciada por disposición del Juzgado competente.