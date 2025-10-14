Secuestran 25 Plantas de Marihuana en Paraje Tararira de El Soberbio

Durante la tarde de ayer lunes, personal policial llevó adelante un operativo en el Paraje Tararira de El Soberbio, donde se secuestraron 25 plantas de marihuana con un peso total de 5,145 kilogramos, cuyas alturas variaban entre 36 y 88 centímetros.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Oberá, con intervención de la Fiscalía Federal, y las pruebas narcotest realizadas por especialistas confirmaron que se trataba de cannabis sativa.
Como resultado de la investigación, fue identificada una mujer de 33 años, quien fue notificada de sus derechos y quedó en libertad supeditada a la causa federal.
El valor estimado del estupefaciente incautado asciende a $1.027.500.
El procedimiento forma parte de las acciones de control y prevención del narcotráfico que se desarrollan en la zona.