San Vicente: una motocicleta y un automóvil colisionaron en la avenida Libertador

En la tarde del viernes, alrededor de las 17:56 horas, se registró un siniestro vial sobre la avenida Libertador, frente al supermercado Vicente, en la localidad de San Vicente.
El hecho involucró a una motocicleta Hero Hunk 150 cc, conducida por un hombre de 28 años, quien viajaba acompañado por una niña de 4 años, y a un automóvil Fiat Siena, al mando de una joven de 17 años que se encontraba junto a una mujer de 44.
Tras el aviso telefónico, bomberos voluntarios acudieron al lugar para brindar asistencia y primeros auxilios a los ocupantes de la motocicleta, quienes fueron trasladados al hospital SAMIC para su atención médica. Las ocupantes del automóvil manifestaron no requerir traslado.
De acuerdo con el parte médico, el conductor de la moto, identificado como Carlos C. (28), presentó una herida superficial en la rodilla izquierda y escoriaciones en el codo derecho, con un tiempo probable de curación de siete días. La menor, Kaeli C. (4), sufrió escoriaciones en el brazo derecho, con tres días de curación estimada.
Ambos fueron dados de alta tras recibir atención médica. En tanto, el automóvil fue retenido por infracción a las normas de tránsito.