Procedimientos Policiales de las Últimas Horas en la Región

En las últimas 24 horas, la Policía llevó adelante diversos procedimientos en El Soberbio, Dos de Mayo y San Vicente, que incluyeron controles viales, detenciones por disturbios y la recuperación de elementos robados.
En El Soberbio, durante la mañana del jueves, efectivos retuvieron una motocicleta Mondial 110 sobre la Ruta Provincial N.º 13 por infracciones a la normativa de tránsito.
En Dos de Mayo, horas más tarde, la Policía secuestró un automóvil Peugeot Partner que circulaba sin medidas de seguridad ni documentación obligatoria. Ya por la noche, en el barrio Bernardino Rivadavia, fue aprehendido un hombre de 69 años que causaba disturbios en estado de ebriedad. Minutos después, en el barrio Tealera, tres jóvenes fueron detenidos en flagrancia tras sustraer cuatro sillones plegables. Los objetos fueron recuperados y, por disposición judicial, los dos menores implicados fueron entregados a sus padres.
En San Vicente, durante la tarde del jueves, un hombre de 30 años fue aprehendido en la calle Alberdi por encontrarse en evidente estado de ebriedad, lo que representaba un riesgo para sí mismo y para terceros. Finalmente, en la mañana de este viernes, en el barrio Ceferino, un conductor de 34 años fue detenido al arrojar 1,921 g/l de alcohol en aire expirado durante un control vial. Su Peugeot 408 fue retenido y se labró el acta correspondiente.