Un Joven Sufrió Lesiones tras Despistar con su Motocicleta en El Soberbio

En la madrugada de este sábado,Cristian N., un joven de 19 años, resultó con diversas lesiones luego de protagonizar un despiste con su motocicleta sobre la Avenida San Martín, en la localidad de El Soberbio.
El hecho ocurrió cerca de las 4:45 aproximadamente, cuando el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada. A raíz del impacto, el joven sufrió heridas de consideración, entre ellas una posible fractura de tibia en la pierna derecha.
Tras ser asistido en el lugar, fue derivado al Hospital de San Vicente para recibir atención médica especializada.