Accidente en Barrio Hermoso Deja Dos Jóvenes Hospitalizados

Ayer lunes, alrededor de las 19:25, los Bomberos Voluntarios de San Vicente acudieron a un siniestro vial en Barrio Hermoso, sobre la calle El Cedro.
Según informaron, en el hecho estuvieron involucrados una motocicleta Corven Hunter 150 cc, conducida por un joven de 23 años que viajaba con un acompañante de 27, y un automóvil Chevrolet Corsa, manejado por un hombre mayor de edad.
Los ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar y trasladados de inmediato al hospital local, mientras que el conductor del vehículo no requirió traslado.