Detuvieron en El Soberbio a un Prófugo por Abuso Sexual Durante un Operativo de Frontera

En el marco de los operativos simultáneos de frontera que se desarrollan en Misiones con apoyo de fuerzas federales y coordinación con autoridades de Brasil, la Policía provincial detuvo en El Soberbio a un hombre de 33 años acusado de graves delitos contra la integridad sexual.
La captura se concretó este viernes sobre el kilómetro 4 de la Ruta Costera 2, en el marco del 3° Operativo Simultáneo de Fronteras y Divisas Seguras y del 4° Operativo Minerva.
Según informaron fuentes policiales, efectivos de la División Investigaciones, Drogas Peligrosas y del Departamento de Inteligencia Criminal de Fronteras lograron ubicar y aprehender al prófugo, quien era requerido por el Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente.
El detenido enfrenta acusaciones por abuso sexual, exhibiciones obscenas y amenazas, en el marco de varias denuncias por episodios de violencia sexual. Tras su arresto, fue puesto a disposición de la Justicia para la continuidad del proceso judicial.