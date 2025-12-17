Recuperaron Computadoras Robadas de una Escuela y Detuvieron a dos Jóvenes

En un rápido y efectivo operativo, la Policía de Misiones logró esclarecer en pocas horas un robo perpetrado en una escuela de la Picada Molino, en la localidad de San Vicente. El procedimiento culminó con la detención de dos jóvenes de 19 y 21 años y la recuperación de la totalidad de los elementos sustraídos, entre ellos computadoras del programa Conectar Igualdad.
La intervención policial se inició tras la denuncia de una mujer de 36 años, quien advirtió la sustracción de diversos bienes del establecimiento educativo ubicado a la altura del kilómetro 18 de la ruta provincial Nº 13. A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, junto a personal de la División Investigaciones, desplegaron un operativo de rastrillaje y tareas investigativas en la zona.
Como resultado del trabajo, los uniformados lograron recuperar doce netbooks y cinco tablets pertenecientes al programa Conectar Igualdad, además de dos parlantes portátiles (uno marca Aiwa con micrófono y otro Monki), una hidrolavadora marca Niwa, una radio portátil Sensei y un telescopio Galileo, restituyendo todos los elementos a la institución educativa.
En el marco del mismo operativo, fueron aprehendidos Axel Fernando M. (19) y Alexis Roberto D. (21), señalados como los presuntos autores del hecho. Asimismo, se secuestraron dos motocicletas sin dominio colocado, una Motomel Skua de 150 cc y una Yamaha YBR de 125 cc, vehículos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes.