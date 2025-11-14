La Misma Patrulla Volvió a Salvar la Vida de una Niña

Los tres policías que semanas atrás se hicieron conocidos por reanimar a un bebé sin signos vitales en Dos de Mayo protagonizaron este jueves otro rescate clave: lograron estabilizar a una niña de 2 años que llegó convulsionando y con serias dificultades respiratorias.
|*Llegando al SAMIC de San Vicente
El episodio ocurrió cerca del mediodía, cuando Alejandro H. (27) y Bianca M. (25) arribaron desesperados a la Comisaría 2ª con su hija Aitana, quien sufría una convulsión febril. La urgencia demandó una respuesta inmediata.
En la dependencia se encontraban nuevamente los mismos efectivos del recordado operativo anterior: el oficial subayudante René Antonio Lemos, el agente Jonathan José Graff y el agente Rogelio Alejandro Álvez.
Sin perder tiempo, la familia fue subida al móvil policial y se inició un traslado de emergencia hacia el hospital de San Vicente. Durante el recorrido, los uniformados aplicaron maniobras básicas de primeros auxilios para asegurar la vía aérea de la niña, mantenerla en la posición adecuada y monitorear su reacción segundo a segundo.
La intervención permitió que Aitana llegara estabilizada al centro de salud, donde quedó en observación y fuera de peligro.