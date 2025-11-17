El Soberbio Afectado por las Inclemencias del Tiempo

Tras el último temporal durante el fin de semana se registraron daños materiales en distintos sectores de la localidad de El Soberbio, aunque no se registraron personas lesionadas.
En avenida Corrientes, un local comercial sufrió la voladura de seis chapas de zinc de la galería de su estructura de 7 por 5 metros, propiedad de Janet D. S. (59). En la misma zona, se constató además la caída de un árbol sobre la avenida.
Otro de los puntos afectados fue la Escuela Provincial N.º 538, ubicada en el paraje Martín Miguel Güemes, donde el temporal arrancó aproximadamente 30 chapas de zinc del techo de una galería de 5 por 20 metros.
También se registraron daños en viviendas particulares. En calle Chivilcoy, la casa de Víctor Cabalini (40) sufrió la voladura de 20 chapas, mientras que en Bartolomé Mitre 119, la vivienda de Francido D. O. (49) perdió cinco chapas de zinc de su techo.
A estos incidentes se sumaron la caída de un árbol en la avenida Costanera y otro sobre la calle Libertad, lo que requirió la intervención de los equipos municipales para liberar las vías afectadas.