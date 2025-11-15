Dos Motociclistas Lesionados en Distintos Siniestros

Dos accidentes de motocicleta ocurridos con pocos minutos de diferencia dejaron a dos hombres lesionados este jueves por la noche en San Vicente y El Soberbio.
El primer hecho se registró a las 23:25 en San Vicente, en inmediaciones de la calle Terrada y la ruta provincial 221 (km 49), donde una motocicleta Mondial 110 sin dominio despistó y terminó fuera de la calzada. Su conductor, identificado como Juan Ramón Z. (40), sufrió escoriaciones múltiples en brazos y piernas, además de un traumatismo encéfalo craneano leve. Tras ser atendido, fue dado de alta en el hospital local.
Diez minutos después, cerca de las 23:35, otro siniestro ocurrió en el paraje San Ignacio de El Soberbio. Allí, una Honda Tornado 250 despistó por causas que aún se investigan y su conductor, un hombre de 34 años, debió ser trasladado al nosocomio para recibir asistencia médica. En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de la UR-VIII, que realizó las actuaciones de rigor.