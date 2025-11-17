Motociclista Alcoholizado Impacta Vehículo en San Vicente

Un motociclista resultó lesionado este domingo alrededor de las 20 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 975, en San Vicente.
Según fuentes policiales, una motocicleta Yamaha FZ 125 cc, conducida por Hugo E. (54), colisionó con un automóvil Volkswagen Golf manejado por Gabriela D. (22), quien salió ilesa del impacto.
El motociclista fue trasladado al hospital local, donde el médico de guardia diagnosticó escoriaciones leves y detectó aliento etílico. Los estudios de radiografía no arrojaron lesiones de gravedad. Se le otorgó un tiempo probable de curación de cinco días, quedando internado para observación.
La prueba de alcoholemia realizada en el lugar arrojó un resultado positivo de 0,843 g/l, por lo que el rodado menor fue retenido y se labraron las actas correspondientes por infracción a la normativa de tránsito.