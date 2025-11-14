Murió un Hombre de 83 años al Chocar su Cuatriciclo Contra un Camión en San Vicente

Un hombre de 83 años falleció este viernes por la mañana en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 974, en San Vicente. El hecho se produjo alrededor de las 8:20, cuando un camión Renault Premium 440 (cuyo conductor resultó ileso y dio negativo en el test de alcoholemia) colisionó con un cuatriciclo eléctrico conducido por Rogelio Almeida, de 83 años.
El médico policial constató que la víctima presentaba “fractura de cráneo, fractura expuesta de tobillo izquierdo, fractura de muñeca derecha y muerte violenta”.
Por disposición del magistrado interviniente, el camionero fue notificado en la causa caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Además, se autorizó la entrega del cuerpo a los familiares para su sepelio.