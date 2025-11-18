Detienen a Motociclista Ebrio en San Vicente

Un joven de 29 años fue detenido este martes por la mañana tras circular en evidente estado de ebriedad por una de las principales avenidas de la ciudad. El conductor, identificado como Sergio Ezequiel F., arrojó un resultado de 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre en el control realizado por personal de Tránsito Municipal.
El procedimiento se llevó a cabo minutos después de las 7 en avenida Constitución, cuando efectivos policiales advirtieron que el motociclista zigzagueaba y presentaba claros signos de intoxicación alcohólica. El hombre se desplazaba en una moto Zanella 150 cc.
Tras constatarse el elevado nivel de alcoholemia, se dispuso la detención inmediata del conductor y el secuestro del rodado.
Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado de Faltas local por infracción al artículo correspondiente de la ordenanza municipal que prohíbe estrictamente la ingesta de alcohol para quienes conducen en todo el municipio.