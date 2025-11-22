Una Adolescente Resultó Gravemente Herida en un Choque en San Pedro

Una adolescente de 14 años sufrió lesiones de gravedad y su hermano resultó con heridas leves tras un siniestro vial registrado este viernes por la tarde sobre el kilómetro 1047 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de San Pedro. El conductor del automóvil involucrado salió ileso.
El hecho tuvo como protagonistas a un Citroën 3CV conducido por Alberto C. (78) y a una motocicleta Corven 150 cc guiada por Diego Hernán K. (16), quien trasladaba a su hermana como acompañante. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron, lo que derivó en el urgente traslado de los menores al hospital local y, posteriormente, al Samic de Eldorado.
De acuerdo con el parte médico, la joven presenta lesiones de consideración: un corte en el cuero cabelludo, múltiples escoriaciones, fracturas costales y ausencia de reflejo pupilar izquierdo. Su hermano, en tanto, sufrió escoriaciones leves.