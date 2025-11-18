martes, 18 de noviembre de 2025

Dirección Nacional de Vialidad Repara el Puente Peatonal en San Vicente

La Dirección Nacional de Vialidad inició esta semana trabajos de reparación en el puente peatonal ubicado sobre la Ruta Nacional 14, en San Vicente, luego de que la estructura resultara dañada a mediados de 2025 por el impacto de un camión de transporte pesado. Si bien el tránsito no está interrumpido, la circulación permanece reducida en ambos sentidos debido a la presencia de operarios y maquinaria en la zona.

Según informaron desde el organismo, las tareas incluyen el apuntalamiento provisorio del puente, el tratamiento de fisuras, la reparación de elementos metálicos deformados y la restauración de sectores de hormigón comprometidos.

