Dos Persecuciones a Dos Utilitarios en Dos de Mayo, uno Terminó Abandonado en el Hospital

En muy pocas horas la localidad de Dos de Mayo fue escenario de dos operativos de alto impacto que incluyeron persecuciones, maniobras y la intervención de fuerzas federales y provinciales sobre vehículos utilitarios.
Primer caso: un utilitario abandonado en el hospital tras una persecución de Gendarmería
Este jueves al mediodía, un operativo de Gendarmería Nacional derivó en una persecución que concluyó con un utilitario abandonado en el estacionamiento del Hospital de Dos de Mayo.
El rodado fue detectado en circunstancias sospechosas cuando circulaba por la Ruta Provincial 11. Al advertir la presencia de los gendarmes, el conductor inició una huida, girando en contramano hacia la calle Uruguay y acelerando a gran velocidad.
Minutos después, el vehículo apareció abandonado en el estacionamiento del hospital. Testigos indicaron que una pareja joven descendió del utilitario y se retiró de inmediato por lo que permanecen prófugos pero bien identificados por las cámaras del lugar.
Segundo caso: la Policía interceptó otro utilitario
Horas más tarde, otro operativo se desarrolló en la zona. A las 16:15, la Policía de Misiones llevó adelante un seguimiento controlado que comenzó en Dos de Mayo y contó con el apoyo de la Comisaría de Salto Encantado (UR XI). El procedimiento finalizó en la Picada Pindaytí, en Aristóbulo del Valle, donde fue interceptado un utilitario Peugeot Partner.
El vehículo era conducido por Mauro F. C. (33), domiciliado en barrio Petersson, de Aristóbulo del Valle. Según los primeros datos, el utilitario trasladaba una importante cantidad de mercadería de origen presuntamente extranjero (cubiertas, artículos de bazar, calzado, juguetes, un equipo de aire acondicionado, entre otros) sin aval aduanero.
La Policía dio intervención a la Fiscalía Federal de Oberá, que ordenó la verificación completa del vehículo y la carga.