Bomberos Controlaron el Incendio de un Galpón en Paraje Río Victoria

Durante la madrugada de este miércoles, un incendio afectó un galpón ubicado sobre el kilómetro 965 de la Ruta Nacional 14, en el paraje Río Victoria, San Vicente.
Según el reporte, el siniestro fue alertado a las 2:06 de la madrugada y de inmediato se desplazaron al lugar las unidades móviles N° 04 y 23.
Al llegar, los bomberos encontraron en llamas una estructura de aproximadamente 22 por 8 metros, construida en madera y plástico. Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado y se evitó que se propagara a otras zonas.
El incendio consumió cerca de 5 por 8 metros del galpón y varias herramientas que se encontraban en su interior.