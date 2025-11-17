Un Joven Resultó Lesionado tras Despistar en la Ruta Provincial 221

Un automóvil Volkswagen Gol Trend despistó este sábado por la noche en el kilómetro 35 de la Ruta Provincial 221, en San Vicente. El siniestro ocurrió alrededor de las 19:58.
El vehículo era conducido por Marcelo Javier B., de 24 años, quien fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local. Según el médico de turno, el joven presentó escoriaciones leves en varias partes del cuerpo y se solicitó la realización de una tomografía. Permanecerá en observación en el centro de salud.