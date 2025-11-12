Accidente Sobre la Ruta Nacional 14 en Dos de Mayo

Un hombre de 30 años sufrió lesiones este miércoles luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre el kilómetro 955 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Dos de Mayo. El siniestro ocurrió cerca de las 11:00 horas y dejó como saldo un vehículo con daños y un conductor hospitalizado.
El hecho involucró a un Volkswagen T-Cross, conducido por Marcia T. (46), quien resultó ilesa, y un Volkswagen Suran al mando de Hugo S. (30), quien debió ser trasladado al hospital local para recibir atención médica.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y de la Unidad Regional VIII, quienes realizaron las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y las pericias correspondientes para establecer las causas del accidente.