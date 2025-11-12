Motociclista Lesionado tras un Choque sobre la Ruta Nacional 14 en San Vicente

Un motociclista de 29 años resultó lesionado este martes por la noche tras protagonizar una colisión con un automóvil sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 980, en jurisdicción de San Vicente.
El siniestro ocurrió alrededor de las 19:57, cuando por causas que se investigan una motocicleta Corven Energy 110cc chocó contra un Fiat Argo.
Al lugar acudieron efectivos del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Vicente, quienes asistieron a los involucrados y aseguraron la escena para evitar nuevos incidentes.
El motociclista, único ocupante del rodado menor, fue trasladado de inmediato al hospital SAMIC local con lesiones de consideración. En tanto, el automóvil era conducido por un hombre de 65 años, acompañado por otro de 38, quienes resultaron ilesos y no requirieron traslado.