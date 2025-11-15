La UNAU y el Ministerio del Agro Fortalecen el Desarrollo Genético Bovino en Salto Encantado

La Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) firmó un Convenio Marco y un Convenio Específico con la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, encabezada por el subsecretario Carlos Caraves, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto en el Centro de Genética Bovina de Salto Encantado. El rector de la UNAU, Fernando Javier Semczuk, rubricó los acuerdos en representación de la institución.
Según informaron las autoridades universitarias, la vinculación permitirá que estudiantes y graduados accedan a tecnología de alto nivel, técnicas innovadoras y formación especializada en mejora genética bovina, aportando conocimientos estratégicos para el desarrollo del sector productivo.
Desde el Ministerio del Agro destacaron que este tipo de articulaciones refuerza el trabajo coordinado con instituciones académicas del Alto Uruguay, con impacto directo en la producción regional y en la vida de los colonos que dependen del sector ganadero.